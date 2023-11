Geltendorf

18:00 Uhr

Warum in Geltendorf nicht der Pfarrer die Gräber segnet

Plus An Allerheiligen hielten auf den Friedhöfen in Geltendorf Laiinnen die Andacht zur Gräbersegnung. Pfarrer Kammerlander erklärt, warum er dies nicht selbst getan hat.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Allerheiligen und Allerseelen sind Tage, an denen katholische Priester viel zu tun haben. Allerheiligen gehört zu den Hochfesten und an Allerseelen wird den Verstorbenen gedacht. Entsprechend eng ist der Terminkalender für die Priester, vor allem seitdem sie für Pfarreiengemeinschaften mit fünf, sechs oder sieben Gemeinden zuständig sind. Ein Beispiel ist Geltendorf – und da wunderten sich manche Friedhofsbesucher, dass die Gräbersegnungen nicht von einem Priester, sondern von Laiinnen vorgenommen worden sind. Pfarrer Michael Kammerlander erklärt, warum das so war.

Zusammen mit zwei älteren Priestern zur Mithilfe ist Kammerlander für die fünf Pfarreien Eresing, Geltendorf, Hausen, Schwabhausen und Walleshausen zuständig. Zum Hochfest Allerheiligen gab es am Vorabend und am Vormittag jeweils um 10 Uhr insgesamt vier Gottesdienste in Hausen, Eresing, Geltendorf und Schwabhausen. Nachmittags um 13.30 Uhr folgten auf den sechs Friedhöfen in der Pfarreiengemeinschaft um 13.30 Uhr und 14.15 Uhr Andachten zur Gräbersegnung. Am folgenden Tag folgten abends noch Allerseelenämter in Geltendorf und Walleshausen und in allen Pfarrkirchen Allerseelenrosenkränze, die jedoch ohne Priester gebetet werden. Konnten die Allerheiligen- und Allerseelen-Messen von drei Geistlichen noch alle gehalten werden, reichten deren personellen Kräfte für die zeitgleichen Gräbersegnungen allerdings nicht aus. Auf den beiden Geltendorfer Friedhöfen wurden die Gräber von zwei Frauen aus der Pfarrei gesegnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen