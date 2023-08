Wie geht es weiter mit dem Areal der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg?

Der Münchner Immobilienentwickler Euroboden hat Insolvenz angemeldet. Die Auswirkungen machen sich bis nach Kaltenberg und an den Ammersee bemerkbar.

Der in München-Grünwald ansässige Immobilienentwickler Euroboden GmbH hat Insolvenz angemeldet. Der Münchner Rechtsanwalt Oliver Schartl ist zum vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Er verschaffe sich derzeit einen Überblick über die Gesamtsituation der Eurobodengruppe und prüfe Zukunftsmöglichkeiten. Solche Meldungen geisterten vor etlichen Tagen durch die Medienlandschaft.

Betroffen sind davon nicht nur Luxusprojekte in München oder Berlin. Euroboden beziehungsweise eine der rund 50 dazugehörenden Projektgesellschaften ist, beziehungsweise war Eigentümerin des Anwesens Billerberg am nördlichen Ende des Ammersees und auch des Areals der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg. Für beide Projekte waren seitens des Entwicklers innovative Ideen vorgestellt worden. So sollten am Billerberg auf dem Gelände eines ehemaligen Pferdehofs, zwei größere Gebäude mit Werkstätten, Studios und Büros entstehen. Dieses Grundstück hat die Euroboden, wie im Zuge der Insolvenz bekannt wurde, vor einem knappen halben Jahr bereits veräußert. Der neue Besitzer hat das Grundstück aufgeteilt und bietet es scheibchenweise zum Verkauf an. Das Areal in Kaltenberg gehört noch dem Immobilienentwickler. Dazu hatte sich Geltendorfs Bürgermeister Robert Sedlmayr erst im Juni, bei den Bürgerversammlungen geäußert. Die Pläne des Eigentümers für das 35000 Quadratmeter große Gelände seien derzeit auf Eis gelegt, sagte Sedlmayr damals. Grund sei „die nicht förderliche wirtschaftliche Entwicklung“.

Ende 2022 war bereits von einer schwierigen wirtschaftlichen Lage die Rede

Zur Historie: Im Herbst 2021 hatte der Immobilienentwickler zu einem „Tag des offenen Zauns“ auf das Gelände eingeladen. Die unmittelbar betroffene Bevölkerung sollte ihre Vorstellung von einer zukünftigen Nutzung schriftlich äußern, war das Ziel. Es war ein Angebot, das viele Gemeindebürger gern angenommen hatten. Nachdem nichts passiert war, waren Vertreter der Euroboden auf Wunsch des Gemeinderats zur Sitzung Ende April 2022 eingeladen worden. Mit dabei war auch der mit der Entwicklung des Kaltenberger Projekts befasste, aus Geltendorf stammende Architekt Alexander Tochtermann. Sonderlich Neues war dabei nicht zu hören gewesen. Im Wesentlichen berichteten die Euroboden-Vertreter seinerzeit von beim Tag des offenen Zauns eingegangenen Vorschlägen. Faktisch verwertbar war lediglich das Bodengrundgutachten, das ein Gutachterbüro erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt hatte.

Jetzt, nach Bekanntwerden der Insolvenz zu Euroboden befragt, berichtete Bürgermeister Sedlmayr von Ende 2022 stattgefundenen Gesprächen mit Euroboden. Dabei sei bekannt geworden, dass der Immobilienentwickler von der bisherigen Konzeption mit einer riesigen Tiefgarage und oberirdischen, autofreien Wegen Abstand genommen habe. Grund sei die schwierige wirtschaftliche Lage mit stark gestiegenen Bauzinsen und Baukosten. Weitere Informationen habe er derzeit nicht, so Sedlmayr. Überhaupt müsse mit der Aufstellung eines Bebauungsplans durch den Gemeinderat erst Baurecht geschaffen werden. Wie der Bürgermeister weiter ausführte, „eilt es der Gemeinde damit nicht“. Grund sei einmal die Kläranlage, die sich an der Kapazitätsgrenze bewegt und deren Erweiterung erst abzuschließen sei. Die zentrale Frage ist für Sedlmayr allerdings „wie dicht kann in einem Ort wie Kaltenberg mit derzeit 660 Einwohnern gebaut werden? Wie viele zusätzliche Bürger verträgt das Dorf?“

Der Insolvenzverwalter spricht von einer Sondierungsphase

Mittlerweile kursieren Gerüchte, wonach Euroboden nur noch bereits begonnene Projekte zu Ende führen will. Anderes, dazu gehört auch die Zaunfabrik, stehe zum Verkauf. Dazu gab es seitens des Büros des vorläufigen Insolvenzverwalters die Auskunft, dass dazu keine Angaben gemacht werden können. Derzeit befinde sich alles in der Schwebe, hieß es, das Verfahren stecke mitten in der Sondierungsphase. Kaufinteressenten könnten sich natürlich jederzeit melden. Zu den möglichen Verkaufsabsichten befragt, betonte Sedlmayr, das sehe er recht entspannt. Die Gemeinde sei hier nicht in einer möglichen Kaufpflicht. „Wir haben seinerzeit eine Ankaufs- beziehungsweise Rückkaufregelung nicht in Anspruch genommen.“ Als Grund nennt der Bürgermeister einmal das sehr schlüssige Gesamtkonzept, das Euroboden vorgestellt habe. Weiterer Grund sei die vermutete Bodenbelastung durch Einträge seitens der Zaunfabrik, deren Entsorgung hohe Kosten verursachen könne. Weder der für das Projekt zuständige Architekt Alexander Tochtermann noch Vertreter des Immobilienentwicklers Euroboden war telefonisch für weitere Auskünfte erreichbar.

