Geltendorf

vor 33 Min.

Wohnen: Wird der Guggenberg in Geltendorf jetzt bebaut?

Plus In Geltendorf kommt wieder eine alte Überlegung für ein Wohngebiet am südöstlichen Ortsrand auf den Tisch. Was das mit dem Schulneubau in St. Ottilien zu tun hat.

Von Gerald Modlinger

Wird in Geltendorf in absehbarer Zeit ein neues Wohnbaugebiet erschlossen? Anzeichen dafür gibt es – und zwar am Guggenberg am südöstlichen Ortsrand nahe des Bahnhofs, ein Gebiet, über dessen Bebauung bereits vor einigen Jahren konkret gesprochen worden war. Der geplante Neubau des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums in St. Ottilien hat jetzt offenbar dazu beigetragen, dass über eine Bebauung des Guggenbergs erneut nachgedacht wird.

