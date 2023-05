Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Geltendorf

Ein Autofahrer übersieht eine abbiegende Krad-Fahrerin. Die Jugendliche und ihre Beifahrerin stürzen.

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in Geltendorf ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, wollte eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin aus Geltendorf von der Bahnhofstraße nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Der Blinker war eingeschaltet. Dies übersah offensichtlich ein ihr folgender 82-jähriger Autofahrer aus Geltendorf und überholte das langsamer werdende Krad. Gleichzeitig bog die 16-Jährige ab und kollidierte mit dem Fahrzeug des Mannes. Im Anschluss stürzte sie, wobei neben ihr auch ihre Beifahrerin leicht verletzt wurde. Beide wurden zur Abklärung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von jeweils 1000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch