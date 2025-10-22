Eine überraschende Entdeckung in einem Teich in Geltendorf

Das in seinem Teich Kaulquappen schwimmen ist für Reinhard Hartmann aus Geltendorf nichts Ungewöhnliches, das das aber im Oktober der Fall ist aber schon. „Das habe ich noch nie gesehen. Bislang waren die Kaulquappen immer nur im Frühjahr da, da ist teils der ganze Teich schwarz“, berichtet der Leser unserer Zeitung. Aktuell seien es rund 80 Kaulquappen. Bei sonnigem Wetter kommen sie an die Wasseroberfläche seines Teiches, der vier mal sechs Meter groß und etwa einen Meter tief ist. Unsere Redaktion hat beim Landesamt für Umwelt nachgefragt, wie selten oder häufig es vorkommt, dass Frösche und Kröten im Herbst noch einmal laichen.

Von der Pressestelle der Behörde heißt es dazu: „Das Vorhandensein von Kaulquappen im Oktober ist nicht ungewöhnlich, aber auch nicht häufig. Besonders Spätlaicher wie Wasserfrösche sowie Arten mit alpinem Vorkommen (zum Beispiel die Gelbbauchunke) reproduzieren oft so spät im Jahr, dass sich die Larvalentwicklung bis in den Herbst hinein erstreckt.“

Zeit bis zum Winter reicht meist für erfolgreiche Entwicklung

In vielen Fällen reiche die verbleibende Zeit bis zum Winter trotzdem aus, die Entwicklung erfolgreich abzuschließen. Bei einigen Arten, insbesondere bei Wasserfröschen, komme es jedoch auch zur Überwinterung von Larvenstadien (unter anderem Kaulquappen). Die Ursachen hierfür sieen bislang nicht eindeutig geklärt, dürften aber vor allem mit hormonellen Faktoren, sowie Gewässertemperatur und Nahrungsverfügbarkeit zusammenhängen, informiert die Pressestelle. Auf die Frage, inwiefern der Klimawandel eine Rolle spiele, heißt es von der Pressestelle, dazu könne keine gesicherte Aussage getroffen werden.

Zu den Fotos von Reinhard Hartmann informiert das Landesamt für Umwelt: „Die beigefügten Bilder sind sehr interessant, da es sich im genannten Gebiet voraussichtlich um Kaulquappen von Erdkröte oder Kreuzkröte handelt, deren spätes Auftreten uns noch nicht dokumentiert vorlag.“