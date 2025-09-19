Gemeinde Geltendorf investiert fast drei Millionen Euro in die Wasserversorgung

Knapp drei Millionen Euro wird die Gemeinde Geltendorf in den nächsten Monaten und in den nächsten beiden Jahren in die Wasserversorgung investieren. Darum ist es in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegangen. Zum einen wird in wenigen Tagen mit der Bohrung eines neuen Brunnens in Walleshausen begonnen, zum anderen soll den 2024 gegebenen Empfehlungen des Wasserversorgungsunternehmens Hessenwasser folgend die Trinkwasseraufbereitung redundant gemacht werden.

Um das aus dem Tiefbrunnen geförderte Grundwasser als Trinkwasser nutzen zu können, muss es aufbereitet werden. Dabei werden Eisen und Mangan aus dem Wasser gefiltert. Diese Filteranlage ist über 20 Jahre alt, so Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP), und ihre Leistung hat nachgelassen. Sie müsse mit einem neuen Filter belegt werden. Vorgesehen ist aber nun auch eine zweite Aufbereitung, sodass bei einem Systemausfall trotzdem die Trinkwasserversorgung gesichert ist.

Das Wasserwerk benötigt auch ein zweites Reinwasserbecken

Notwendig sei zudem der Bau eines zweiten Reinwasserbeckens, für das auch eine Einhausung errichtet werden muss. In diesem Becken wird das zu Trinkwasser aufbereitete Grundwasser gesammelt, bevor es in den Hochbehälter gepumpt wird. Zugleich diene der Beckeninhalt der Spülung der Filter, erklärte Sedlmayr, um den Eisen- und Manganschlamm abzusondern.

Als voraussichtliche Netto-Kosten (Investitionen in die Wasserversorgung sind vorsteuerabzugsfähig) wurden in der Sitzung rund 850.000 Euro für die zweite Aufbereitungsanlage und rund eine Million Euro für den Reinwasserbehälter genannt. Gebaut werden sollen Filter und Becken in den kommenden beiden Jahren.

Die Investition wird sich auch bei der 2027 anstehenden Neukalkulation der Wassergebühren bemerkbar machen. Die redundante Eisen- und Manganfällung sei zwar bereits in der derzeitigen Kalkulation berücksichtigt, nicht jedoch das zweite Reinwasserbecken. Der Bürgermeister drückt es so aus: „Mit fallenden Wassergebühren ist nicht zu rechnen.“ 2024 waren die Gebühren kräftig erhöht worden: Ein Jahresverbrauch von 100 Kubikmeter wurde damals um 70 Prozent teurer.

Mit dem Brunnenbau wird in wenigen Tagen begonnen

Bereits vergeben ist die Bohrung eines neuen Brunnens. Der neue Brunnen III, der den Brunnen I ersetzen wird, kostet netto 824.000 Euro. Noch im September soll die Baustelle eingerichtet werden, so Sedlmayr.

Die Ergiebigkeit des Brunnens I ist auf acht Liter pro Sekunde gesunken. Er wäre bei einem Ausfall des Brunnens II (28 bis 30 Liter pro Sekunde) nicht in der Lage, die ganze Gemeinde mit Trinkwasser zu versorgen. Deshalb soll der Brunnen neu gebohrt werden. Dabei ist auch vorgesehen, die verockerte Kiesschicht im Brunnengrund durch eine neue Kieslage zu ersetzen.