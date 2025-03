Gemeinderat entscheidet: Rott wechselt den Stromanbieter

Die Beschaffung des elektrischen Stroms für die eigenen Liegenschaften oder für die Straßenbeleuchtung ist für die Gemeinden in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Daran änderte auch die vom Bayerischen Gemeindetag initiierte Bündelausschreibung, in der sich mehrere Gemeinden in der Vergangenheit zusammenschlossen, wenig. „Wir haben da schlechte Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht“, berichtete Rotts Bürgermeister Fritz Schneider bei der vergangenen Gemeinderatssitzung, nachdem das Thema innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG) angesprochen wurde. Hintergrund ist die Kooperation mit der Firma Kubus GmbH, über die die Bündelausschreibung aktuell noch läuft.

Ab 2026 soll Rott einen neuen Stromanbieter für Straßenbeleuchtung haben

Der Vertrag endet zum 31. Dezember 2025 und wird nicht verlängert. „Der Dienstleistungsvertrag mit Kubus wurde Ende 2024 gekündigt“, erläuterte Schneider. „Es gab zum Teil ein Durcheinander, weil wir bei den 22 Stromzählern in der Gemeinde unterschiedliche Anbieter hatten“, ergänzte Schneider, der hofft, dass sich die Situation zukünftig etwas übersichtlicher gestaltet. Dazu soll die VG eine neue Ausschreibung für den Strombezug erstellen. „Bitte aber keine zu lange Vertragsbindung“, forderten die beiden Gemeinderäte Stephan Rupp und Markus Rieder unisono, nachdem die letzte Bündelausschreibung über drei Jahre lief und die Gemeinde dadurch lange Zeit mit ungünstigen Konditionen zurechtkommen musste. „Das ist auch für mich sinnvoll“, schloss sich Schneider der Bitte nach einer maximal einjährigen Laufzeit an. Die Gemeinderäte segneten den Vorschlag einstimmig ab, die VG mit der Ausschreibung zu beauftragen. VG-Geschäftsstellenleiter Wolfgang Hentschke wird dabei ermächtigt den günstigsten Stromanbieter den Zuschlag zu erteilen.