Räte in Finning ringen um Höhe der Gebührensteigerung für Kinderbetreuung

Es ist ein Thema, das den Finninger Gemeinderäten schwer im Magen liegt: Die Gebühren für Kindergarten und Krippe. Dass der Gemeindeanteil an den Kosten mittlerweile bei über 43 Prozent liegt, ist seit Längerem bekannt. Ursprünglich strebte die Gemeinde eine Regelung an, wonach die Kosten zu gleichen Teilen zwischen Staat, Gemeinde und Eltern aufgeteilt werden. Im Gemeinderat wurde nun über die Frage diskutiert, welche Erhöhung nötig und was zumutbar ist.

Unter anderem durch Gehaltssteigerungen und die Ballungsraumzulage sind die Kosten stark gestiegen, und ein Ende ist nicht abzusehen, denn derzeit laufen wieder Tarifverhandlungen. Um den Gemeindeanteil auf ein Drittel zu senken, müssten die Benutzungsgebühren um 17 Prozent erhöht werden. Dadurch würden Mehreinnahmen von 34.900 Euro generiert.

Ratsmitglied in Finning vermisst Entscheidungsgrundlage

Rat Markus Schlögl kritisierte, dass in der Sitzungsvorlage keine Vergleichswerte der umliegenden Kitas enthalten sei: „Es gibt wieder einmal keine Entscheidungsgrundlage“. Zweiter Bürgermeister Dr. Franz Boos hielt dagegen, dass die Gemeinde auf ihre eigenen Belange schauen müsse und eine 17-prozentige Erhöhung den Eltern nicht zumutbar sei. Beate Moser verlangte eine Überprüfung, ob in Zeiträumen, die von Eltern wenig nachgefragt werden, Personal eingespart werden könne. Letztlich fand sich im Gemeinderat eine Mehrheit für eine Erhöhung der Gebühren um zehn Prozent. Eine neue Gebührensatzung wurde jedoch noch nicht erlassen. Zuvor sollen noch Gespräche mit dem Elternbeirat und der Kitaleitung erfolgen.

Beschlossen wurde zudem eine Investition für den Kindergarten. Dieser soll eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 30 kWp und einen Speicher mit acht kW erhalten. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 30.000 Euro. Die Ausschüttung aus dem Sparkassenfonds soll in eine Nestschaukel auf dem Kinderspielplatz am Feuerwehrhaus investiert werden.