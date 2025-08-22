Aus dem ausgefallenen Rockfestival in Hausen entsteht ein improvisiertes Fest

Es hätte wieder ein unvergesslicher Tag voller Musik, Gemeinschaft und Emotionen werden sollen. Doch am Ende musste am vergangenen Wochenende die Benefiz-Veranstaltung „Rocking on Hausens Door Vol. II“ wegen eines Unwetters abgesagt werden. Groß war die Enttäuschung, doch aus der Absage ist dann auf andere Weise ein großes Gefühl der Gemeinschaft entstanden.

Die Vorbereitungen waren seit Wochen auf Hochtouren gelaufen. Bühne, Technik, Getränke, Helfer – alles war bereit. Doch schon am Kindernachmittag zogen dunkle Wolken über Hausen auf. Der Wetterdienst warnte: schwere Gewitter, Gefahr für Leib und Leben. Die Veranstalter entschieden: Das Festival muss abgesagt werden. „Es war keine leichte Entscheidung“, sagte Organisator Thomas Keil, „aber wenn die Sicherheit auf dem Spiel steht, gibt es keine andere Wahl.“ Die Gewitter kamen – und mit ihnen Zerstörung. Technik, Inventar, Zelte – vieles war unbrauchbar, vieles einfach weg.

Sogar ein Geltendorfer Verein ist jetzt in Hausen „eingemeindet“

Aber dann geschah etwas, das mit Worten schwer zu beschreiben ist, heißt es. Noch während der Regen auf Hausen niederging, kamen Helfer aus Walleshausen, Petzenhofen und Geltendorf. Sie halfen beim Aufräumen, retteten, was zu retten war. Noch am selben Abend wurde aus der geplatzten Festivalnacht ein kleines, improvisiertes Dorffest. Bier wurde herangeschafft, Würste gebraten, Pommes frittiert, Semmeln geschmiert. Mit dabei waren der Sommernachtsverein, die Feuerwehr, die Schützen, die Burschen, der Theaterverein und der Kirchenchor – und nicht zuletzt der TTC Geltendorf, der mit einem Augenzwinkern nun in Hausen offiziell als „eingebürgert“ gilt.

„Hausen ist ein großartiges Dorf“, findet Thomas Keil, „und Walleshausen, Petzenhofen, Kaltenberg und Geltendorf haben gezeigt, dass die Gemeinde als Ganzes zusammenhält – nicht nur im Katastrophenfall, sondern auch im Herzen. Gerade im Hinblick auf die bevorstehende Kommunalwahl ist das ein starkes Zeichen.“

Ob es ein drittes „Rocking on Hausens Door“ geben wird, steht in den Sternen. Die Schäden sind hoch, die Kräfte bei manchen erschöpft. Doch was bleibt, ist ein Satz, den Keil zum Ende seiner Dankesrede sagte: „Heute ist nicht alle Tage – ich komm’ wieder, keine Frage.“ Geplant ist jedenfalls, einen Verein „Rocking on Hausens Door“ zu gründen. Dann griff Kilian Aßman zur einzigen noch halbwegs spielbaren E-Gitarre und spielte „Hells Bells“. Gänsehaut, andächtige Stille und am Ende tosender Applaus. (AZ)