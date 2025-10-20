Geparkter Pkw wird in Holzhausen angefahren

Icon Menü
Holzhausen

Auf dem Parkplatz eines Gasthauses in Holzhausen wird am Sonntag ein abgestelltes Auto angefahren. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.
    Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Holzhausen Zeugen.
    Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Holzhausen Zeugen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolfoto)

    Am Sonntagmittag hat ein Mann aus dem Bereich Landsberg gegen 13.15 Uhr seinen roten VW auf dem Parkplatz eines Gasthauses an der Hauptstraße in Holzhausen abgestellt. Als der Mann gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür fest.

    Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher verließ nach Polizeiangaben die Örtlichkeit, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Die Polizei ermittelt daher aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

