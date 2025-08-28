Geparktes Auto wird an der Lechstraße angefahren

Zwischen Dienstag, 20.15 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, hat eine Frau aus dem Landkreis Landsberg ihren schwarzen BMW vor dem Gymnasium an der Lechstraße in Landsberg geparkt. Als die 28-Jährige zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie nach Polizeiangaben einen frischen Unfallschaden am hinteren Stoßfänger und dem linken hinteren Seitenteil feststellen.

Der Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro. Ein Unfallverursacher ist nicht bekannt, so die Polizei. Die Polizei Landsberg ermittelt daher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise entgegen. (AZ)