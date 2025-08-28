Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Geparktes Auto wird an der Lechstraße in Landsberg angefahren

Landsberg

Geparktes Auto wird an der Lechstraße angefahren

In Landsberg wird vor dem Gymnasium an der Lechstraße ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Landsberg Zeugen.
    Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Landsberg Zeugen. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Dienstag, 20.15 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, hat eine Frau aus dem Landkreis Landsberg ihren schwarzen BMW vor dem Gymnasium an der Lechstraße in Landsberg geparkt. Als die 28-Jährige zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie nach Polizeiangaben einen frischen Unfallschaden am hinteren Stoßfänger und dem linken hinteren Seitenteil feststellen.

    Der Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro. Ein Unfallverursacher ist nicht bekannt, so die Polizei. Die Polizei Landsberg ermittelt daher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden