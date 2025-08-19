Geparktes Auto wird in der Schlossberggarage angefahren

Am Montag zwischen 13.30 Uhr und 17.25 Uhr ist ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen VW Golf gefahren, der auf dem Parkdeck C der Schlossberggarage abgestellt war. Wie es im Polizeibericht heißt, entstand ein Schaden an der Tür sowie dem Kotflügel hinten links.

Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. (AZ)