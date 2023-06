Geretshausen

06:00 Uhr

Drei Vereine aus Geretshausen feiern ein großes Fest – das ist geboten

Plus Sowohl die Musikfreunde, die Burschen als auch die Schützen des Weiler Ortsteils haben etwas zu feiern und laden deswegen zu einem gemeinsamen Festwochenende ein.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

In diesem Jahr feiern die Mitglieder des Schützenvereins Edelweiß Geretshausen ihr 125. Jubiläum. Aber sie feiern nicht allein. Getreu dem Motto "Geteilte Freude ist doppelte Freude" haben sich zwei weitere Vereine angeschlossen, die ebenfalls Grund zum Feiern haben. So können die Musikfreunde Geretshausen auf stolze 50 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken, und die Wiedergründung des Burschenvereins ist immerhin fünf Jahre her.

In der Vereinschronik der Edelweiß Schützen heißt es, dass das Schützenwesen in vielen bayerischen Dörfern und Städten seit Jahrhunderten traditionsreich nachgewiesen werden konnte. Wie fast in allen Dörfern des Lechrains wurde demnach in Geretshausen 1898 eine sogenannte Zimmerstutzengesellschaft gegründet – der Vorläufer des heutigen Schützenvereins. Bedauerlicherweise fehlten dem Verein sämtliche Aufzeichnungen aus den ersten drei Jahrzehnten. Im November 1933 wurde die Schützengesellschaft neu gegründet und dem Bayerischen Schützenverband angeschlossen. Seitdem tragen sie den Namen "Edelweiß". Seien es Fahnenweihen, Preisschießen, Gauschießen und sonstige Festlichkeiten: Seitdem haben die Schützen viel erlebt. Mit 145 Mitgliedern ist der Verein auch heute noch sehr aktiv.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen