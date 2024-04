Junge Talente erobern die Bühne: Frühlingskonzert in Geretshausen

Die Jugendkapelle und das Vororchester „Zwergerlaufstand“ Geretshausen beweisen bei einem Frühlingskonzert unter dem Motto „Rock meets Filmmusik“ ihr Können.

Vor Kurzem stellten die Jugendkapelle und das Vororchester „Zwergerlaufstand“ Geretshausen ihr Können unter Beweis. In der Aula der Grund- und Mittelschule Weil fand das Frühlingskonzert unter dem Motto „Rock meets Filmmusik“ statt.

Die Nachwuchsdirigenten der Musikfreunde Geretshausen, Tim Gerhards (Vororchester) und Sebastian Wiehler (Jugendkapelle) hatten ihre Konzertpremiere. Die Aufregung war groß, aber die Nachwuchsmusikanten überzeugten ihr Publikum in der voll besetzten Aula. Unter der Leitung von Tim Gerhards eröffnete der Zwergerlaufstand den Abend mit „I Will Follow Him“ aus Sister Act. Mit den Stücken „Sun Calypso“ und dem „Coconut Song“. Durch den Teil des Abends führten die redseligen Moderationstalente Georg Thoma und Ludwig Heller. Zusammen mit der Jugendkapelle spielten die Zwergerl das Stück „Military Escort“. Bevor sie von der Jugend mit dem "Boznerbettgehermarsch" (eigentlich Bozner Bergsteigermarsch) wie Moderator Korbinian Wolf so schön formulierte, verabschiedet wurden.

Vor dem Frühlingskonzert der Geretshausener Jugendkapellen stand das Musikerleistungsabzeichen an

Sebastian Wiehler führte das Publikum, mit seiner Jugend und einem anspruchsvollen Programm durch den weiteren Abend. Von der „Südböhmisches Polka“ begonnen, zu „Narcotic“, „Eye of the Tiger“, „Auf die Vogelwiese“ und „All Star“ war alles dabei. Bei der "Old Shatterhand“-Melodie zeigte unsere Solistin Antonia Reindl ihr Können am Flügelhorn.

Vor dem Konzert hatten die Jugendlichen das Musikerleistungsabzeichen absolviert. Das Juniorenzeichen haben Hannah Arnold, Julia Hoffs und Simon März (alle Es-Alt-Saxophon) sowie Magdalena Reindl (Flügelhorn) erfolgreich bestanden. Das Bronze D1 Abzeichen haben Johanna Raab (Klarinette), Emma Paulsen (Querflöte), Alexander Fichtl (Trompete), Antonia und Maximilian Reindl, sowie Thoma Georg (alle Flügelhorn) und Maximilian Heller (Posaune) erspielt. Das Silberne D2 Abzeichen haben Theresa Rill und Ludwig Heller erfolgreich abgeschlossen. Die Ehrungen wurden vom Vorsitzenden Peter Mayr überreicht, der sehr stolz auf seine Nachwuchsmusiker sei und sich sehr freue eines Tages mit ihnen in der Stammkapelle zu musizieren, wie er mitteilte.

Beide Jugendgruppen der Musikfreunde sind zudem bei den Wertungsspielen in Türkenfeld vertreten. Dort hat sich die Jugendkapelle „Shut Up and Dance“ und „Pirates of the Caribbean“ ausgesucht. Die „Zwergerl“ werden sich mit „Ho Rock Bumm“ und „Siyahamba“ präsentieren. Die Jugendlichen sind hoch motiviert eine tolle Punktezahl einzufahren. (AZ)

