Mesnerehepaar wird verabschiedet

Nach mehr als 20 Jahren verabschiedeten sich Ferdl und Elisabeth Braunmüller aus dem gemeinsamen Mesnerdienst in Geretshausen. Seit 2004 brachten sie sich mit viel Engagement für „ihre Geretshauser Kirche“ ein. Ihr Einsatz ging weit über das normale Maß hinaus. Sie kümmerten sich mit viel Herzblut um den liturgischen Ablauf und um die anfallenden Aufgaben während des Kirchenjahres. Auch die Ministranten konnten über die Jahre mit guten Hinweisen aus der Sakristei stets profitieren.

Elisabeth Schäfer, die mit schönsten Blumenarrangements über genauso viele Jahre ehrenamtlich für Glanz in der Kirche sorgte, beendete ebenfalls ihren Dienst. All dies wurde kürzlich in einem Gottesdienst mit anschließendem Stehempfang zusammen mit den Kirchenbesuchern gewürdigt und gefeiert.

