Musikfreunde Geretshausen erhalten Pro-Musica-Plakette

Die Musikfreunde Geretshausen erhielt die höchste Auszeichnung, die ein Musikverein seitens der Bundesregierung erhalten kann.

Eine Delegation der Musikfreunde Geretshausen, mit ihren Vorsitzenden Kathrin Thoma und Peter Mayr, folgten der Einladung des Bayerischen Musikrates und fuhren nach Markt Kleinheubach bei Aschaffenburg. In einem schönen Festrahmen mit musikalischer Umrahmung wurde im Hofgarten von Kleinheubach der Festakt vollzogen. Helmut Kaltenhauser, MdL und Präsident des Bayerischen Musikrates, beglückwünschte die zahlreich erschienenen Vertreter und Vertreterinnen der Kapellen und Chöre. Markus Blume, Bayerischer Staatminister für Wissenschaft und Kunst, überreichte die "Pro-Musica-Plakette" und Urkunden, die vom Bundespräsidenten Franz-Walter Steinmeier unterzeichnet wurden. Die Pro-Musica-Plakette ist die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für instrumentales Musizieren, die seit 1968 vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke an Musikvereine verliehen wurde. Anlass für diese Ehrung ist, dass in Geretshausen seit über 100 Jahren Blasmusik gemacht wird. (AZ)