Geschäftszahlen für das erste Halbjahr: Rational bleibt erfolgreich

Der Großküchenausrüster Rational mit Hauptsitz in Landsberg hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. „Trotz der außergewöhnlich hohen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten entwickelt sich unser Geschäft wie erwartet. Die Stabilität und die große gesellschaftliche Bedeutung der Außerhaus-Verpflegung sind einmal mehr ein großer Vorteil“, berichtet Rational-CEO Dr. Peter Stadelmann.

Mit 310,9 Millionen Euro (Vorjahr: 294,8 Millionen Euro) lagen die Umsatzerlöse von Rational laut einer Pressemitteilung im zweiten Quartal des Jahres um 5 Prozent über dem Vorjahresquartal. „Die Umsatzerlöse entwickelten sich entsprechend unserer Erwartungen. Das zweite Quartal 2025 war das insgesamt zweitbeste der Unternehmensgeschichte“, sagt CFO Jörg Walter. Für die ersten sechs Monate resultierte daraus eine Steigerungsrate von 4 Prozent auf einen Halbjahresumsatz von 606,2 Millionen Euro.

Landsberger Unternehmen Rational baut Personal auf

Rational wuchs in Nordamerika im ersten Halbjahr um 11 Prozent. In Europa (ohne Deutschland) legten die Umsatzerlöse des ersten Halbjahrs 2025 um 9 Prozent zu. Im Heimatmarkt Deutschland lag Rational um 2 Prozent unter Vorjahr. Die Umsatzerlöse in Lateinamerika übertrafen das hohe Vorjahresniveau nochmals knapp (plus ein Prozent) und in Asien unterschritten sie das erste Halbjahr 2024 um 16 Prozent. „In Asien spüren wir nach wie vor den Vergleichseffekt durch das starke Vorjahresgeschäft mit Großkunden in China und Japan. Der Effekt war im zweiten Quartal bereits geringer und wird Richtung Jahresende auslaufen“, erklärt Walter.

Ende Juni beschäftigte die Rational-Gruppe laut der Pressemitteilung 2795 Mitarbeiter weltweit, davon 1545 in Deutschland. Der Mitarbeiteraufbau im ersten Halbjahr (plus 59 im Vergleich zum 31. Dezember 2024) vollzog sich überwiegend in den Vertriebsorganisationen des Unternehmens. (AZ)