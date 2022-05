Egling

Absturz in Egling: Der geheimnisvolle Fall des Adrian Warburton

Auf einem Feld bei Egling erinnert ein Gedenkstein an den Absturz der Fliegerlegende Adrian Warburton. Der Militärpilot war dort am 12. April 1944 abgestürzt und tödlich verunglückt.

Plus Vor 77 Jahren endet der Zweite Weltkrieg. Gut ein Jahr zuvor stürzt bei Egling ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug ab. Dessen Pilot ist eine Berühmtheit. Seine Überreste werden erst Jahre später gefunden.

Von Alwin Reiter

Fährt man mit dem Fahrrad von Hausen bei Geltendorf so ziemlich geradeaus durch den Wald nach Egling, kommt man kurz vor Egling an einem Feldkreuz vorbei. Neben dem Kreuz steht ein großer Fels mit einer Gedenktafel. Darauf ist der Name „Royal Air Force Wing Commander Adrian Warburton“ zu lesen. Was steckt dahinter?

