Landkreis Landsberg

vor 18 Min.

Lange Schlangen bei den Tafeln im Kreis Landsberg

Großer Andrang an der Schlossbergschule: Mittwochs findet dort die Essensausgabe der Landsberger Tafel statt.

Plus Gesellschaft Die Ausgabestellen für Lebensmittel im Landkreis Landsberg erleben einen Ansturm. Menschen der unteren Einkommensklassen und auch Geflüchtete aus der Ukraine sind darauf angewiesen. Ein Besuch bei der Tafel Landsberg.

Von Vanessa Polednia

Eine lange Schlange bildet sich vor dem Flachbau der Landsberger Schlossbergschule am Mittwochvormittag. Es stehen kleine Kinder, Erwachsene und Rentner mit und ohne Migrationshintergrund an, um für einen symbolischen Euro Lebensmittel von der Landsberger Tafel zu erhalten. Um bedürftigen Menschen im Kreis zu helfen, sammeln die Ehrenamtlichen überschüssige Lebensmittel, die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind, und geben sie an diese Menschen weiter. Der Andrang ist riesig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen