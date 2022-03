Wird der Hindenburgring in Landsberg umbenannt?

Experten beschäftigen sich mit der Frage, wie Landsberg mit Straßennamen mit Bezug zur NS-Zeit umgeht. Wer der Kommission angehört.

Der Umgang mit Straßennamen in Landsberg mit Bezug zur NS-Zeit war Thema der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Landsberger Stadtrats. Seit vielen Jahren setzen sich bundesweit viele deutsche Städte mit aus heutiger Sicht historisch belasteten Straßennamen auseinander. Ausgangspunkt war die Empfehlung des Deutschen Städtetags, der zufolge Kommunen eindeutige Entscheidungsgrundlagen schaffen sollten.

In der Handreichung zur Aufstellung eines Kriterienkatalogs zur Straßenbenennung vom März 2021 heißt es: „Straßennamen stellen über Jahrhunderte hinweg ein ’kollektives Gedächtnis’ dar. Sie sind Teil der Erinnerungskultur. Die Straßenbenennung spiegelt stets die aktuellen Verhältnisse, die Weltanschauung und Kultur bis hin zu den Herrschaftsverhältnissen der entsprechenden Zeit wider. Historische Personen, Orte und Ereignisse werden zu unterschiedlichen Zeiten verschieden bewertet, im Speziellen unterliegt die Straßenbenennung nach Personen einem Wandel.“

Auch in Landsberg gibt es einige Straßennamen mit Bezug zur NS-Zeit, die im Fokus einer veränderten Wertediskussion stehen. Wie zum Beispiel der Hindenburgring, benannt nach dem Politiker Paul von Hindenburg, der Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannte.

Eine Kommission aus Experten

Der Ausschuss beschloss daher, eine Expertenkommission einzurichten, die damit beauftragt wird, diese Straßennamen kritisch, ergebnisoffen und wissenschaftlich differenziert zu betrachten. Der Kommission werden neben Mitarbeitenden der Verwaltung und Angehörigen der Stadtratsfraktionen Stadtheimatpfleger Dr. Stefan Paulus sowie zwei externe Berater angehören: Prof. Dr. Jens Christian Wagner, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Wagners Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere der Zwangsarbeit und der Konzentrationslager sowie die Geschichtspolitik nach 1945.

Prof. Dr. Peter Fleischmann war Leiter der Staatsarchive Augsburg, München und Nürnberg. 2015 wurde er zum außerplanmäßigen Professor an den Lehrstuhl für bayerische und fränkische Landesgeschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bestellt. Es ist Fleischmann zu verdanken, dass die schriftliche Überlieferung zur Schutz-, Untersuchungs- und Festungshaft Hitlers, die jahrzehntelang als verschollen galt, nach ihrem Auftauchen auf dem Kunstmarkt 2010 in das Verzeichnis national wertvoller Archivalien zum Schutz deutschen Kulturguts eingetragen wurde und für das Staatsarchiv München gesichert werden konnte, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. (lt)

Lesen Sie dazu auch