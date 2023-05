Zukunft trotz Bürgerentscheid ungewiss: Bürger kämpfen für ihre Klinik

Hat das Krankenhaus in Schongau eine Zukunft? Das ist weiter ungewiss. Die Zusammenlegung mit dem Standort in Weilheim lehnten die Wähler im Bürgerentscheid ab. Eine Personalie sorgt für Kritik.

Es ist ein Spagat zwischen ökonomischen Zwängen und Daseinsfürsorge, der den Betrieb vieler Krankenhäuser und Kliniken bestimmt. Die Defizite sind teils gewaltig und Abteilungen werden geschlossen. So ist es auch im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau. Bei Demonstrationen mit bis zu 3000 Teilnehmenden zeigten diese in Schongau in den vergangenen Monaten ihren Unmut über die Planungen und die Stilllegung der Geburtsstation wegen Personalmangels. Zudem wurde ein von der Landrätin Andrea Jochner-Weiß ( CSU) und der Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau favorisiertes Zentralkrankenhaus – statt zwei Häusern – bei einem Bürgerentscheid mit über 67 Prozent abgelehnt. Die Fronten sind verhärtet und eine Personalentscheidung sorgte zudem für Kritik.

Jüngst verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag von Geschäftsführer Thomas Lippmann um fünf Jahre, einen Tag bevor es in einer Sondersitzung des Kreistags um die schwierige Lage der Krankenhaus GmbH ging. Die schreibt tiefrote Zahlen. Zuletzt hatten auch Jochners Parteifreunde vom CSU-Ortsverband Schongau gefordert, eine neue Geschäftsführung zu etablieren. Auf Nachfrage sagt die Landrätin: „Eine sehr deutliche Mehrheit des Aufsichtsrats hat sich für die Verlängerung ausgesprochen, da der von ihm und dem Aufsichtsrat in den letzten Jahren gefahrene Kurs der medizinischen Qualitätsoffensive an beiden Standorten klare Ergebnisse und auch medizinische Erfolge zeigt. Dass diese sich zunächst nicht betriebswirtschaftlich niederschlagen, wurde mehrfach im Kreistag vorgestellt und diskutiert.“ Das Gremium habe diesen Weg „immer klar mehrheitlich mitgetragen“.

Basisversorgung vs. High-Tech-Medizin: Sanitäter fürchtet, dass Wege weiter werden

Anders sieht das Thema Stefan Konrad, der die Daseinsfürsorge betont und den Kurs von Lippmann kritisiert. Der Rettungssanitäter und Schongauer SPD-Stadtrat ist im überparteilichen Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ aktiv. „Wir brauchen keine Hightech-Medizin, sondern eine Basisversorgung, und dazu gehören eine Notaufnahme und eine Intensivstation.“ Er fürchtet, dass der Landkreis eine Art ambulantes medizinisches Versorgungszentrum in Schongau schaffen will, was aus seiner Sicht bedeuteten würde, dass die Betreuung zwischen 8 und 17 Uhr gut sei. "Aber was ist zu den anderen Zeiten? Die Menschen im westlichen Landkreis werden in die Krankenhäuser nach Landsberg, Kaufbeuren und Füssen ausweichen. Dorthin kommen sie schneller als nach Weilheim.“

Der Klinikstandort Schongau steht trotz Bürgerentscheid auf der Kippe. Ein Aktionsbündnis setzt sich weiterhin dafür ein. Foto: Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau (Archivbild)

Die Landrätin verweist darauf, dass ein Prüfauftrag erteilt wurde, dessen Ergebnisse noch vor der Sommerpause vorliegen werden. Dieser empfehle den Standort Weilheim als Schwerpunktversorger. Für eine solche Lösung habe der Kreistag bereits im Jahr 2021 als Alternative gestimmt, sollte das Zentralkrankenhaus, dessen Kostenschätzung sich auf 500 Millionen Euro belief, nicht realisiert werden, so Jochner. Der jetzige Beschluss des Kreistags sehe auch vor zu prüfen, „was realistisch in Schongau künftig sowohl medizinisch als auch finanziell darstellbar sein könnte“. Über dieses Ergebnis werde dann der Kreistag entscheiden.

Votum des Bürgerentscheids in Weilheim-Schongau ein Jahr bindend

Bis Dezember sei aber das Votum des Bürgerentscheids gegen das Zentralkrankenhaus bindend, es dürfen keine Entscheidungen zum Nachteil eines Standorts getroffen werden. Einzig Fragen bei der Sicherheit in der Patientenversorgung könnten momentan entsprechende Schritte beeinflussen. Konrad beklagt, dass nur der Landkreis bei der Analyse betrachtet werde, dabei nutzen auch viele Menschen aus dem nahen südlichen Landkreis Landsberg das Krankenhaus in Schongau.

Petra Hunger, Pressesprecherin der Krankenhaus GmbH, verweist darauf, dass ihr Arbeitgeber „einen Versorgungsauftrag für den gesamten Landkreis und gleichzeitig Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ habe. Daher sei es erklärtes Ziel, qualitativ hochwertige medizinische Leistungen und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu bieten. Aufgrund des akuten und stärker werdenden Ärztemangels sei dies langfristig „leider nicht mehr an zwei Standorten gleichzeitig“ möglich. Deswegen solle eine Schwerpunktversorgung in Weilheim etabliert und Schongau zu einem Versorger mit sektorenübergreifenden Angeboten im ambulanten und stationären Bereich werden.

Planungen von Bund und Land beeinflussen Entwicklungen der Krankenhäuser

Und wie sehen die Verantwortlichen die öffentliche Diskussion? Hunger sagt: „Eine Debatte wird immer emotional, wenn die vermeintlich Betroffenen Angst haben, verärgert sind oder sich bedroht fühlen. Alle Punkte treffen auf viele Menschen zu, die sich an der Debatte um die Zukunft der Krankenhaus GmbH beteiligen. Das ist verständlich, denn wir befinden uns in einem Veränderungsprozess. Dieser hängt stark von den Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene hinsichtlich der Krankenhäuser ab. Gleichzeitig auch von dem, was für den Landkreis Weilheim-Schongau finanziell machbar ist.“