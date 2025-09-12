Gewässerschutz: Zwölf Jugendliche aus dem Kreis Landsberg werden zu Deutschlands ersten „Blue Rangern"

Sie haben Wasserproben analysiert, Trinkbrunnen inspiziert, Quellen und Kläranlagen besucht. Sie haben gespielt, gelernt und gestaunt – vor allem aber verstanden, wie wichtig jeder einzelne Tropfen Wasser für die Zukunft ist. Jetzt wird ihr Engagement belohnt: Am Samstag, 27. September, werden zwölf Jugendliche aus dem Landkreis Landsberg als erste „Blue Ranger“ Deutschlands ausgezeichnet – mit offizieller Feier, Zertifikat und coolem Cap.

Was in Landsberg 2024 begann, könnte deutschlandweit Schule machen: Das „Blue Ranger“-Programm verwandelt Jugendliche ab zehn Jahren in echte Wasser-Experten, heißt es in einer Pressemeldung. Die Idee: In thematisch vielfältigen Kursen lernen die Blue Ranger nicht nur ökologische Zusammenhänge kennen, sondern setzen sich aktiv mit ihrer Region, ihren Flüssen und dem Naturschatz Wasser auseinander – auf kreative, sportliche und praktische Weise. So sollen die jungen Ranger zu Botschaftern ihrer Heimat werden: Sie verstehen, wie Gewässer funktionieren, kennen ihre Flüsse und Wälder persönlich und wissen, wie sich Flut und Dürre vor ihrer Haustür auswirken.

Die Blue Ranger sollen sich einmischen und Verantwortung übernehmen

Landsberg ist Mitglied der weltweiten „Blue Community“-Bewegung – ein Netzwerk von Städten, die Wasser als öffentliches Gut schützen. Mit dem Blue-Ranger-Programm setze die Stadt neue Maßstäbe, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir freuen uns auf Jugendliche mit Wasser-Know-how, die anpacken“, sagt Doro Heckelsmüller, Mitinitiatorin des Programms. „Die Blue Ranger lernen, wie man sich einmischt und Verantwortung übernimmt – durch öffentliche Trinkbrunnen, lebendige Flussauen, tief wurzelnde Bäume und Wasserretentionsmöglichkeiten in Stadt und Land.“

Am Samstag, 27. September, werden ab 14 Uhr im Wildpark in Landsberg nicht nur die Absolventen geehrt, sondern alle Teilnehmenden der Blue-Ranger-Kurse feiern ihren Einsatz für das Wasser. Bevor die Zertifikate überreicht werden, packen alle noch einmal gemeinsam an – beim Bau von Wasserretentions-Landschaften. Diese natürlichen Systeme aus Mulden, Wällen und Pflanzungen sammeln Regenwasser, verhindern Überschwemmungen und speichern es für trockene Zeiten. Danach folgen die feierliche Auszeichnung durch Vertreter aus Stadt und Landkreis und ein gemeinsames Fest mit Familien und Freunden. (AZ)