Baurechtliche Aspekte sollten früher geprüft werden

Es ist absolut nachvollziehbar, dass die Stadt Landsberg durch Festsetzungen in den Bebauungsplänen regelt, an welchen Standorten welche Arten von Betrieben zulässig sind. Das kommt einerseits einer gesunden Gewerbestruktur zugute und andererseits lässt sich damit eben auch die Attraktivität der Innenstadt erhalten. Die Augenoptikermeisterin Katrin Gelbe musste ihren neuen Laden an der Lechwiesenstraße aufgrund eines geltenden Bebauungsplans unlängst wieder schließen. So weit hätte es in diesem Fall wohl nicht kommen müssen.

Katrin Gelbe hatte sich bewusst gegen eine Ansiedlung in der Altstadt entschieden, was aufgrund ihres Geschäftskonzepts verständlich ist. Daher hatte sie den Standort an der Lechwiesenstraße auserkoren – ohne zu wissen, dass Optikergeschäfte dort gar nicht zulässig sind. Davon erfuhr sie erst, als sie ihren Laden bereits eröffnet hatte. Das Bauordnungsamt leitete ein bauaufsichtliches Verfahren ein und untersagte die Nutzung. Bei einem anderen Ausgang wäre wohl ein Präzedenzfall geschaffen worden.

Doch hätte es überhaupt so weit kommen müssen? Sofern gewerberechtlich nichts dagegen spricht, ist die Stadt zwar verpflichtet, eine Gewerbeanzeige entgegenzunehmen. Allerdings könnten bereits bei diesem frühen Schritt auch baurechtliche Aspekte geprüft oder die Interessenten zumindest über mögliche Einschränkungen bei der Standortwahl in Kenntnis werden. Dann ließen sich solche Fälle vermeiden.