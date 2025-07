Glänzende Leistungen der Kauferinger Ruderer bei bayerischer Meisterschaft

Die bayerische Rudermeisterschaft 2025 auf dem Main war für den Ruder Club am Lech Kaufering ein voller Erfolg. Allen voran für Jonas Walter ( Jahrgang 2007), der sich gleich drei Meistertitel sicherte. Im Junioren-Einer A dominierte er das Feld und gewann mit einer Zeit von 3:12,16 Minuten souverän die Goldmedaille. Auch im Senioren-Einer B ließ er die Konkurrenz hinter sich und siegte in 3:15,27 Minuten.

Den dritten Titel holte er sich im Achter in Renngemeinschaft mit dem Münchener RC und dem Regensburger RK – mit einer Zeit von 2:39,74 Minuten. Im Doppelvierer trat Jonas Walter ebenfalls in Renngemeinschaft mit dem Münchener RC an und erruderte gemeinsam mit seinen Teamkollegen in 2:49,32 Minuten den zweiten Platz, nur knapp geschlagen mit einem Rückstand von 1,8 Sekunden.

Arbeit des Kauferinger Trainer-Teams zahlt sich aus

Eine weitere Glanzleistung zeigten Simon Greinwald (2009) und David Teipel (2009) im Doppelzweier. Mit einer Zeit von 3:21,53 Minuten belegten sie den dritten Platz und sicherten sich damit Bronze. Im Mastersbereich waren ebenfalls Kauferinger am Start: Im Mixed-Doppelzweier überzeugten Carolin Röpcke (1994) und Tristan Cooke (1982) mit einem zweiten Platz in 3:22,86 Minuten. Für Tristan war es nicht der einzige Start: Im Masters-Einer erreichte er mit 3:40,00 Minuten die Bronzemedaille.

Die Trainer Jens Tepe und Piet Berden sind stolz auf das Team, das sie aufgebaut haben. (AZ)