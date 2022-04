Landsberg

17:11 Uhr

So feiern Ukrainer in Landsberg Ostern

Plus In der evangelischen Christuskirche in Landsberg treffen sich Geflüchtete. Zum Oster-Gottesdienst reist der Erzpriester aus München an.

Von Romi Löbhard

„Christos woskres!“ – „Wo istinu woskres“: Diese Rufe waren mehrfach in der evangelischen Christuskirche in Landsberg zu hören. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die im Landkreis eine zumindest vorübergehende Bleibe fanden, feierten Ostern. Kurzfristig möglich gemacht wurde dies von Stephan Krebs vom UA-Forum, einer Internet-Plattform für ukrainische Geflüchtete, in Kooperation mit der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde.

