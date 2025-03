Sei es wegen der Pandemietauglichkeit des Rennradsports oder einem masochistischen Hang zur unvorteilhaften Sportklamotte. Teure Fahrräder liegen im Trend. Wer was auf sich hält, stellt neben den SUV auch noch das Tretmodell für sechs Monatsgehälter einer Kassiererin in die Garage. Doch wie so oft im Leben kommen mit mehr Wertgegenständen neue Probleme auf die Besitzer zu.

