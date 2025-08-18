Golfen und mehr: Die frühere LT-Fotografin Sibylle Seidl-Cesare hat ein Buch geschrieben

Es war ihre Nichte, die sie auf die Idee gebracht hat, ein Buch zu schreiben. Sie wollte wissen, was ihre Tante denn so gemacht hat. Und weil Sibylle Seidl-Cesare, lange Jahre Fotografin beim Landsberger Tagblatt, aktuell drei bis vier Mal in der Woche auf dem Golfplatz steht, ist es ein Buch über ihre Erlebnisse beim Golf spielen geworden, garniert mit ein paar Anekdoten aus ihrer Zeit als Fotografin einer Lokalzeitung.

„Golf und Kreuzworträtsel“ ist der Titel des Buches, das im Eigenverlag erschienen ist. Es sind kurze Geschichten, die die Autorin aus Landsberg mit selbst gemalten Bildern auflockert. Im Jahr 2008 hat sie beim LT aufgehört, seither steht das Hobby Golfen im Mittelpunkt. Seit nunmehr 40 Jahren spielt sie, hat es in ihrer Altersklasse sogar bis zur Teilnahme an bayerischen Meisterschaften geschafft, und vor allem bei schönem Wetter kann sie einfach nicht „Nein“ sagen.

Beim Golfen die Hektik des Alltags für ein paar Stunden ausblenden

Die Ruhe auf dem Platz, die Möglichkeit, die Hektik des Alltags für ein paar Stunden auszublenden und sich in der Natur voll auf den Sport zu konzentrieren, das schätzt Sibylle Seidl-Cesare am Golfen. Etliche der Geschichten in ihrem Buch beschäftigen sich daher mit ihrer Lieblingsbeschäftigung, es ist ein ganz spezieller Blick auf die Golfszene.

Die Autorin schreibt über Mannschaftskollegen, die ihr Outfit kritisieren, Golferinnen, die mehr Ratschen als Spielen, und ihr erstes „Hole in one“, das ihr 2013 auf Mallorca im Golfclub Benidat gelang. Die Bahn war 138 Meter lang. Und als sie und ihre Begleiterin den Ball im Green nicht fanden, sahen sie eben im Loch nach und wurden fündig.

Ein Foto brachte ihr den Spitznamen „Miss Marple“

In den kurzen Episoden über ihre Arbeit als LT-Fotografin erinnert sich Sibylle Seidl-Cesare unter anderem an ein Foto nach einem Mord bei Wessobrunn, dessen Veröffentlichung ihre Kollegen dazu veranlasste, sie „Miss Marple“ zu nennen, weil sie den Tatort gefunden hatte, den die Polizei der Presse verschwiegen hatte. Oder dass ihre Kollegin einst vergeblich nach Fotos zu „Kabale und Liebe“ suchte. Die Fotografin hatte die Bilder unter „Kanibale und Liebe“ verschlagwortet.

Das Buch „Golf und Kreuzworträtsel“ (Preis: zehn Euro) gibt es in Landsberg in der Buchhandlung Hansa zu kaufen oder bei der Autorin selbst. Sie kann via E-Mail an seidl-cesare@t-online.de kontaktiert werden.