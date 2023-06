Wiedervernässung im Ampermoos: Vom Artenschutz zum Klimaschutz

Plus 2013 wurde eine Sohlschwelle in der Amper gebaut, damit das Ampermoos nicht weiter austrocknet. Wie Naturschutz und Wasserwirtschaft das Vorhaben jetzt beurteilen.

Damals war es eher ein Projekt zur Erhöhung der Artenvielfalt von Flora und Fauna. Heutzutage ist es ein vorbildliches Klimaschutzprojekt, denn es reduziert die Freisetzung von Kohlendioxid durch das Austrocknen des Ampermooses: Die Sohlschwelle in der Amper neben der Grafrather Rassokirche gibt es seit genau zehn Jahren. Eine Zwischenbilanz zu diesem Anlass.

Für die einen ist es eine Stromschnelle, die beim oft allzu gemütlichen Schlauchbootfahren von Stegen bis Bruck wenigstens einmal etwas Action bietet. Für die anderen ist es ein ökologisches Vorzeige-Projekt, um das bis zur Realisierung vor genau zehn Jahren Jahrzehnte vor Gericht gestritten wurde. Am ehesten kann man die Sohlschwelle bei Niedrigwasser erahnen, wenn zwischen der Badestelle hinter der Gaststätte Dampfschiff und der Rassokirche eine Kiesbank zutage tritt. Bei viel Wasser ist die Lage des unterirdischen Bauwerks nur durch eine stärker gekräuselte Wasseroberfläche zu erkennen. Mit der Sohlschwelle wurde der Wasserspiegel der Amper bei einem Abfluss von 27 Kubikmetern pro Sekunde im Rahmen der natürlichen Schwankungsbreite um circa 40 Zentimeter angehoben.