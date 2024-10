30 Jahre Werkstattkonzerte: Festival in Greifenberg

30 Jahre Werkstattkonzerte werden ab Donnerstag, 10. Oktober, im Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde gefeiert. In diesen 30 Jahren fanden dort über 300 Konzerte mit Musik aus dem Mittelalter, Barock und der Zeit der Klassik statt, aber auch mit Jazz- und Folk-Werken. In diesem Rahmen bewegt sich auch das Festivalprogramm zum 30-Jährigen. Künstlerinnen und Künstler bespielen in der Werkstatt von Helmut Balk und Dr. Margret Madelung am Krautgarten 25 ein reiches Repertoire an Musikinstrumenten: Hammerflügel, Cembalo, Spinett oder Tafelklaviere aus ihrer Werkstatt sind naturgemäß regelmäßig vertreten. Die Klänge der Streich-, Holz- und Blechblasinstrumente, aber auch seltener Vertreter wie Hackbrett, japanischer Shamisen, australischer Didgeridoos, Tabla und Sarod traditioneller indischer Musik tanzten über Werkbänke und durch Stuhlreihen.

Zum Auftakt des Jubiläumswochenendes vermittelt in einem ganztägigen Stimmkurs Robert Schröter am Donnerstag, 10. Oktober, Theorie und Praxis historischer Stimmungen.

Am Freitag, 11. Oktober, fährt um 19 Uhr der „Amsterdam Express“ mit niederländischer Musik des 18. Jahrhunderts für zwei Celli vom Ensemble Barockin‘ ab.

Am Samstag, 12. Oktober, lautet ab 17 Uhr das Motto „Lieb mit Lied“, wenn das Paminger-Ensemble mit vier Gesangsstimmen und Laute Madrigale und Liedlein von Othmayr, Hofhaimer und Isaac vorträgt. Die „Countryside of Jazz“ mit Western Swing, Folk & Bluegrass zeigt am Samstag, 12. Oktober, ab 20 Uhr das Titus Waldenfels Ensemble mit Gitarre, Geige, Pedal Steel Guitar, Banjo, und Mandoline.

Bei einer Matineé am Sonntag, 13. Oktober, ab 11 Uhr spielt Anders Muskens am Hammerflügel Musik der „Rivalen in Mannheim Mozart ./. Vogler“. Um 15 Uhr folgen ein Mitmachkonzert für Kinder ab fünf Jahren (“Bach in Socken“ mit Juris Teichmanis, Violoncello und Moderation, und Hansjacob Stammeler, Klavier) und um 17 Uhr „Choromania - Tanzwut 1518“ mit dem Ensemble Zweigulden (Traversflöte, Einhandflöte, Trommel, gotische Harfe, Laute, Quinterne und Gesang).

Karten gibt es auf www.streemy.de und Restkarten an der Tages- und Abendkasse. (AZ)