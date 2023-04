7000 Euro Schaden bei Unfall nahe Greifenberg

Bei Greifenberg ereignet sich ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen.

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag bei Greifenberg ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, wollte ein 64-jähriger Autofahrer aus Richtung Eching kommend von der Staatsstraße 2070 in die Staatsstraße 2055 einbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 41-jährigen Mannes. Beim Zusammenstoß wurde ein Wagen im Frontbereich, der andere an der linken Fahrzeugseite auf Höhe der Fahrertür beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Schaden in Höhe von jeweils 3000 bis 4000 Euro. Der 41-Jährige erlitt ein leichtes Schleudertrauma. (AZ)

Lesen Sie dazu auch