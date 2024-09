Auto beim Abbiegen übersehen: Unfall zwischen Greifenberg und Schondorf

Erheblicher Sachschaden ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Schondorf und Greifenberg entstanden. Laut Polizeibericht kam es zu dem Unfall, als eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Geltendorf von Schondorf kommend nach links ins Theresienbad abbiegen wollte. Hierbei übersah sie einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Windach, der mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Beide Autos stießen frontal zusammen. Die Geltendorferin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer aus Windach blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)