Bauherr löst mit fünf Befreiungswünschen vom Bebauungsplan Debatte aus

Plus Fünf Ausnahmen vom Bebauungsplan beantragt ein Bauwerber in Greifenberg. Im Gemeinderat löst das eine Debatte über benötigten Wohnraum und die Einhaltung von Regeln aus.

Der Bebauungsplan im Aurikelweg in Greifenberg und die Überlegungen eines Bauherrn passen schlecht zusammen. Der Gemeinderat musste sich deshalb mit gleich fünf Befreiungswünschen befassen, die eine Grundsatzdiskussion auslösten. Letztlich kamen die Ratsmitglieder dem Antragssteller aber weit entgegen.

Eingebaut werden soll ins Dach des Gebäudes eine fünf Meter breite Schleppgaube, damit mehr Licht in die Räume fällt. Zudem sollte der vorhandene Lichtgraben im Zuge des Kellerausbaus erweitert werden, ein Balkon angebaut und ein Pool im Garten errichtet werden. Zu guter Letzt stand auf der Wunschliste auch noch ein bis zu zwei Meter hoher Sichtschutzzaun. Gernot Langenbeck (LWD) bewertete dies skeptisch: "Wir haben eine Inflation an Aufweichungen der Bebauungspläne. Es wird immer irgendein Grund dafür gefunden. Wir machen uns damit unglaubwürdig. Irgendwann muss man auch mal harte Kante zeigen."