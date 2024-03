Bei Greifenberg werden gleich drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt

Hoher Sachschaden, aber zum Glück keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen bei Greifenberg.

Der Sachschaden, der bei einem Unfall am Montagmorgen bei Greifenberg entsteht, ist erheblich. Denn gleich drei Fahrzeuge sind in den Zusammenstoß an der Einmündung zur Staatsstraße 2055 verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer am Montagmorgen (11. März) gegen 5.30 Uhr die Abfahrt Greifenberg der A96 aus Fahrtrichtung Lindau kommend.

Fahrer übersieht im Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2055 einen anderen Pkw

Beim Einfahren in die Staatsstraße 2055 übersah er einen 60-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße in Richtung Greifenberg fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Ein ebenfalls auf der Staatsstraße in Richtung Greifenberg fahrender 62-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den beiden verunfallten Pkw.

Keiner der Beteiligten wurde durch den Unfall verletzt. Laut Polizeibericht entstand an allen drei Fahrzeugen jedoch erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von über 35.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

