Bürgerbudget: Greifenberger wünschen sich eine Pflanzaktion

In Greifenberg werden aus den Vorschlägen aus der Bevölkerung fürs Bürgerbudget drei Ideen vorausgewählt. Der Gemeinderat entscheidet voraussichtlich im Dezember.

Ein jedes Jahr im Frühling aufblühender Ort, ein Hausflohmarkt in ganz Greifenberg, eine Ruhemöglichkeit mitten in der Landschaft: Das waren die Favoriten bei der Wahl der Projekte, die aus dem Topf des Bürgerbudgets der Gemeinde Greifenberg gefördert werden sollen. Zum zweiten Mal hatten Greifenberger die Möglichkeit, Ideen einzureichen – sechs wurden es schlussendlich.

Das waren die Vorschläge, die von den Einreichenden bei einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert wurden: Blumenzwiebeln auf Gemeindeflächen pflanzen, ein Frischwasserbrunnen am Rathaus, Hausnamentafeln für Beuern, Himmelsliege, Infotafeln für Bäume und ortsweiter Flohmarkt. Zwei Wochen lang hatten ortsansässige Greifenberger ab 14 Jahren die Möglichkeit, mit insgesamt drei Stimmen für eines oder mehrere Projekte zu votieren.

Knapp 14 Prozent beteiligten sich, jetzt steht das Ergebnis fest. Die meisten Stimmen (192) erhielten die Blumenzwiebeln auf Gemeindeflächen, vorgeschlagen von Enrico Stasik. Dessen Idee ist, 7000 Frühblüherzwiebeln von Narzissen und Tulpen bis zu Schneeglöckchen und Milchsternen auf öffentlichen Flächen im gesamten Ort zu verteilen. Stasik würde die Zwiebeln liefern und diese mit speziellen Spaten und eventuell freiwilligen Helfern in die Erde bringen. Die Kosten dafür sind mit knapp 1700 Euro veranschlagt.

Angeregt wurde auch das Aufstellen einer Himmelsliege. Foto: Thorsten Jordan (Symbolbild)

Auf dem zweiten Platz (159 Stimmen) landete der von Familie Mutz vorgeschlagene ortsweite Flohmarkt auf privaten Hofeinfahrten und Garagenvorplätzen. Die Kosten dafür sind marginal: Die Einreicher gehen von 290 Euro für Flyer und Banner aus. Mit 2500 Euro umso teurer ist die Himmelsliege von Friedrich Schuller, für die sich 139 Wahlberechtigte entschieden. Auf dem Spazierweg von der Karwendelstraße Richtung Wald könnte die drehbare Liege für zwei Personen mit kleinem Tisch daneben installiert werden, ist Schullers Idee. Ganz knapp dahinter (135 Stimmen, 3000 Euro) landete der Frischwasserbrunnen am Rathaus, vorgeschlagen von Bernhard Heinemann. Die beiden weiteren Ideen, Infotafeln an Bäumen (Enrico Stasik, 1600 Euro) und Hausnamentafeln für Beuern (Urban Lübbeke, 750 Euro), landeten mit 55 beziehungsweise 34 Stimmen abgeschlagen am Ende der Liste.

Greifenbergs Gemeinderat entscheidet über Vergabe des Geldes

Die endgültige Entscheidung, welche Projekte mit Mitteln aus dem Bürgerbudget gefördert und umgesetzt werden sollen, trifft der Gemeinderat. Voraussichtlich in der Dezembersitzung wird das Gremium darüber abstimmen, wie die 6000 Euro im Fördertopf, die sich aus drei Euro pro Einwohner ergeben, schlussendlich verteilt werden.

