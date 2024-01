Die neue Schlosswiesenbrücke in Greifenberg kommt

Seit bald drei Jahren ist der Steg über die Windach zwischen Greifenberg und Schondorf gesperrt. Damit ist es bald vorbei. Die neue Brücke wird demnächst geliefert.

Nach dreijähriger Sperrung könnte die direkte Fußwegverbindung von Greifenberg nach Schondorf über die Windach in diesem Frühjahr wieder begehbar sein. Die neue stählerne Schlosswiesenbrücke soll im Februar geliefert werden, hat jetzt die Greifenberger Bürgermeisterin Patricia Müller auf Nachfrage angekündigt. Einem Osterspaziergang durchs Windachtal dürften damit keine Barrieren mehr im Wege stehen.

Momentan spannt sich noch der alte gesperrte Steg über die Windach und der Flussübergang ist mit Absperrungen blockiert. Auf beiden Seiten des Flusses wurden aber im Herbst schon die neuen Auflagerbalken betoniert. Auf diese wird der neue Steg gelegt, der laut Müller für Februar angekündigt ist. Dass der Bau im Winter abgeschlossen sein muss, ist eine naturschutzfachliche Auflage mit Blick auf die im März beginnende Brutzeit.

Es bleibt bei einem Fußgängersteg zwischen Greifenberg und Schondorf

Die neue Brücke wird sich zwar vom Material, von der Anmutung und der Funktion her dem bisherigen Bauwerk von 1906 anlehnen, aber doch einige zeitgemäße Veränderungen aufweisen. Ähnlich wie beim früheren Mühlbach-Übergang in den Dießener Seeanlagen ("Rialto-Brücke") wird die Wölbung der neuen Schlosswiesen-Fußgängerbrücke im Sinne der Barrierefreiheit weniger ausgeprägt sein, zudem wird ihr Geländer kindersicherer sein als beim bisherigen Steg.

Die Schlosswiesenbrücke verbindet die Moraschstraße in Schondorf mit dem Valloch in Greifenberg, von dem aus es steil hinauf zur Bergstraße nach Greifenberg geht. Der Weg beiderseits der an dieser Stelle breit dahin mäandrierenden Windach führt durch eine parkartige Landschaft.

Lesen Sie dazu auch