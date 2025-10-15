Frauenbund besucht die inge GmbH

Nach längerer Vorbereitung besuchte der Frauenbund die inge GmbH in Greifenberg, seit 2020 ein Unternehmen der amerikanischen DuPont-Gruppe. Die Geschäftsführerin Frau Grashoff und Frau Oestreich empfingen die Gruppe zu einer lebendigen Einführung mit der Geschichte der Firma und anschließender Betriebsführung.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Teilnehmer von den innovativen Ultrafiltrationsmodulen, die weltweit für Trinkwasser, Meerwasserentsalzung und Industrie unverzichtbar sind. Mit rund 150 Mitarbeitenden gilt die inge GmbH als internationaler Technologieführer – und das im Landkreis Landsberg.

Die Besucherinnen und Besucher bedankten sich herzlich und sprachen von einem informativen, spannenden und höchst beeindruckenden Nachmittag, der deutlich machte: Auf dieses Unternehmen kann Greifenberg stolz sein.

