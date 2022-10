Greifenberg

vor 51 Min.

Greifenberg: Die letzte Ruhestätte unter Waldbäumen

Maximilian von Perfall (links), Greifenbergs Bürgermeisterin Patricia Müller und Benedikt von Perfall stellen das Vorhaben am Urnenplatz vor dem Andachtspavillon vor.

Plus In Greifenberg gibt es jetzt den Naturfriedhof Ammersee, auf dem Bestattungen unter Bäumen möglich sind. Welche Regeln es gibt und was das Angebot kostet.

Von Romi Löbhard

Es ist ein Wald wie gemalt als Vorzeigeobjekt für den allseits geforderten klimafreundlichen Umbau: Hohe, alte Bäume schützen die Naturverjüngung, eine aus Samen verschiedener Baumarten nachwachsende Kinderstube, die den empfindlichen Waldboden bedeckt. Ein paar Vögel zwitschern, ansonsten herrscht beinah himmlische Stille. Das bietet der Naturfriedhof Ammersee, der jetzt öffnete und auf dem ab sofort Bestattungen möglich sind.

