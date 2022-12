Gemeinde Greifenberg und Tennisclub planen jetzt gemeinsam

Plus Vier Wochen nach dem Eklat um das Tennisclub-Projekt in Greifenberg rauft man sich jetzt einigermaßen zusammen: Der Gemeinderat fasst einstimmige Beschlüsse.

Nach dem Eklat in der Sondersitzung zum Neubau von Tennisplätzen vor vier Wochen hat der Greifenberger Gemeinderat jetzt zwei einstimmige Beschlüsse zu diesem Thema gefasst. Auf dieser Basis können nun weitere Schritte zur Realisierung des Vorhabens unternommen werden.