Gemeinderäte beschweren sich über Greifenberger Bürgermeisterin

Der Greifenberger Gemeinderat kommt nicht zur Ruhe und die Gemeinde Greifenberg muss in diesem Jahr auch noch mit weniger Geld auskommen als bei der Verabschiedung des Haushalts im Frühjahr gedacht. Wegen Letzterem soll in der Sitzung am Dienstag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr ein Nachtragsetat verabschiedet werden. Ums Geld geht es auch in einer Auseinandersetzung zwischen Zweitem Bürgermeister Hagen Adler und Gemeinderat Roman Albrecht einerseits und Bürgermeisterin Patricia Müller andererseits. Deswegen reichten Adler und Albrecht jüngst im Landratsamt eine gegen Müller gerichtete Dienstaufsichtsbeschwerde ein.

