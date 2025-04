Girls‘ Day bei Hardy‘s: „Ich werde Chefin!“ - Mädchen erleben Führung hautnah

Selbstbewusst, neugierig und voller Energie: So traten insgesamt 32 Mädchen beim diesjährigen Girls’ Day – Ich werde Chefin! in den beiden Standorten der HARDY‘S Clubs an. In Greifenberg begrüßte Anna Wagenknecht 17 Teilnehmerinnen, in Fürstenfeldbruck bei ihrer Schwester, Franziska Klinke waren es 15 – beide führen gemeinsam das Familienunternehmen HARDY‘S, ein Fitness- und Freizeitunternehmen mit starken Werten und einer klaren Vision.

Der Tag stand ganz im Zeichen von weiblicher Führung und der Frage: Was macht eine gute Chefin aus? Die Mädchen erhielten nicht nur einen spannenden Einblick in den Alltag der Geschäftsführung, sondern durften auch verschiedene Ebenen der Unternehmensführung kennenlernen – von der Geschäftsleitung über die Standortleitung bis hin zur Bereichsleitung Kosmetik. So bekamen sie einen umfassenden Blick hinter die Kulissen eines erfolgreichen Unternehmens.

Ein Highlight des Tages war das eigens konzipierte Girls Workout, das nicht nur für Bewegung sorgte, sondern auch für Teamgeist und Spaß. In einer interaktiven Unternehmenspräsentation erfuhren die Teilnehmerinnen mehr über die Werte, Struktur und Arbeitsweise von HARDY‘S. Besonders inspirierend: der Workshop „Was macht eine gute Chefin aus?“, bei dem die Mädchen wichtige Eigenschaften wie Empathie, Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsstärke und Entscheidungsfreude selbst herausarbeiteten.

„Wir wollen jungen Mädchen Mut machen, Führung nicht nur zu erleben, sondern sich selbst als zukünftige Chefin zu sehen“, so Anna Wagenknecht. „Gerade in der Fitness- und Freizeitbranche brauchen wir starke, kreative Köpfe – unabhängig vom Geschlecht.“ Der Tag endete mit vielen strahlenden Gesichtern – und vielleicht mit der einen oder anderen zukünftigen Chefin mehr.

