Greifenberg beschließt Neubau der Schlosswiesenbrücke

Plus Jetzt steht fest, wie die Schlosswiesenbrücke bei Greifenberg neu gebaut werden soll. Aber der These, die alte Brücke sei nicht sanierungsfähig, wird auch widersprochen.

Die Schlosswiesenbrücke über die Windach zwischen Greifenberg und Schondorf wird nach ihrer Erneuerung ähnlich aussehen wie das bisherige, mehr als 100 Jahre alte Bauwerk. Nach Vorstellung von fünf möglichen Varianten durch das beauftragte Ingenieurbüro Puhla und einer Woche Bedenkzeit entschied sich der Greifenberger Gemeinderat bei einer Gegenstimme für eine einfache Variante aus Profilstahl. Die geschätzten Kosten dafür liegen bei 139.000 Euro. Ein Schondorfer Architekt kritisiert unterdessen den Neubaubeschluss.