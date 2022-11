Greifenberg: Parksituation am Friedhof sorgt für Verstimmung

Plus Die Bürgerversammlung in Greifenberg besuchen rund 120 Bürgerinnen und Bürger. Welche Themen ihnen besonders unter den Nägeln brennen.

Nach zwei Jahren Pause konnte die Gemeinde Greifenberg wieder zu einer Bürgerversammlung einladen. Während dieser Zeit hatten Kommunalwahlen stattgefunden, es gab einen Wechsel im Bürgermeisteramt und ein Großteil der Gemeinderäte ist neu. Zudem hat sich eine neue Wählergruppe formiert. Entsprechend groß war das Interesse - 120 Bürgerinnen und Bürger hatten sich in der Sporthalle eingefunden. Nach den Kassenberichten der Gemeinde Greifenberg und Verwaltungsgemeinschaft Schondorf, vorgetragen von Geschäftsstellenleiterin Sandra Meissner, blickte Bürgermeisterin Patricia Müller zurück auf die Jahre 2019, 2020 und 2021.