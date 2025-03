Kontroverse Debatte um Radweg in Greifenberg

Braucht es in der Gemeinde Greifenberg einen neuen Radweg? Um diese Frage ist es in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegangen. Anlass dafür war ein Antrag der Fraktion „L(i)ebenswertes Dorf“ (LWD). Die Wählergruppe von Bürgermeisterin Patricia Müller wollte damit den Bau eines Radwegs zwischen der Beurer Straße und Neugreifenberg entlang der Parallelstraße zur A96 anstoßen.

Ein solcher Radweg würde die zwischen dem Radweg an der Straße nach Beuern und dem Radweg an der parallel zur Autobahn führenden Kreisstraße LL24 schließen, der kurz nach der Autobahnbrücke am Waldrand endet, schließen, lautete die Begründung der LWD-Fraktion. Bürgermeisterin Patricia Müller erklärte dazu, dass es für einen solchen knapp einen Kilometer langen Radweg einen staatlichen Zuschuss von 60 Prozent geben würde, den Restbetrag würden sich Landkreis und Gemeinde teilen. Auf Greifenberg würden Kosten von 100.000 bis 200.000 Euro zukommen.

Am Ende findet der Radweg-Antrag keine Mehrheit

„Der Weg da draußen ist echt gefährlich“, ergänzte Dr. Bernhard Gall, und es handle sich um den Weg, auf dem die Neugreifenberger radelten. Sein Fraktionskollege Gernot Langenbeck sah in einem solchen Lückenschluss auch eine verbesserte Anbindung des Gewerbegebiets und Friedrich Wendorff verwies darauf, dass ab der Landsberger Straße in Neugreifenberg bereits ein etwa 350 Meter langes Teilstück vorhanden sei.

Die Argumente der LWD-Vertreter verfingen bei der Mehrheit jedoch nicht: Bernhard Heinemann verwies auf die Kosten und darauf, dass es doch städtebauliches Ziel sei, die Ortsmitte zu beleben und damit auch touristische Radfahrer eher durch das Dorf zu führen, im Übrigen bestehe bereits ein Radweg entlang der Landsberger Straße nach Neugreifenberg. Für Dr. Karlheinz Kiefer sprach die Versiegelung von Flächen gegen einen solchen neuen Radweg. Mit 7:5 Stimmen wurde der Antrag der LWD-Fraktion daraufhin abgelehnt.