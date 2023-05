Greifenberg

Künstler wehrt sich gegen Kündigung seines Ateliers im Rathaus Greifenberg

Plus Der Greifenberger Zweite Bürgermeister will erreichen, dass eine Wohnung im Rathaus wieder als solche genutzt wird. Derzeit hat der Künstler Axel Wagner dort aber sein Atelier.

Wohnraum ist knapp, Wohnraum wird dringend gesucht. Der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Greifenberg, Hagen Adler, hat deshalb einen Antrag gestellt, die Wohnung im ersten Stock des Rathauses zu renovieren und an Mitarbeiter, beispielsweise im Kinderhaus Windradl, zu vermieten. Dort hatte viele Jahre eine mittlerweile verstorbene Frau gelebt. Das Schreiben von Hagen Adler wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung behandelt. Der Antrag hatte im Vorfeld bereits für einigen Wirbel gesorgt.

In der Wohnung hat der Greifenberger Künstler und Psychotherapeut Axel Wagner sein Atelier eingerichtet. Dieses befand sich jahrelang in der Alten Schule an der Hauptstraße. Dort sollte er ausziehen, weil das Kinderhaus mehr Platz benötigte. Was ihm nicht allzu schwer fiel, weil ihm die Alternative im ersten Stock des Rathauses angeboten wurde. Dass die Wohnung möglicherweise als wieder als solche und nicht mehr als Atelier genutzt werden soll, empfand Wagner, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte, als fragwürdig und existenzbedrohend für sich und seine Kunst. Zudem sei sie nicht ideal eingeteilt und vor einer Nutzung als Wohnraum müsse einiges renoviert, saniert und modernisiert werden. Wagner, der im Ostermaier-Gebäudekomplex an der Hauptstraße in Greifenberg eine Praxis für psychotherapeutische Angebote hat, verfasste einen Brief an den Gemeinderat.

