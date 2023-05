Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Beim Sturz nach einem Fahrfehler erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen an der Schulter. Er war in ein Kiesbankett gestürzt.

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag gegen gegen 15.30 Uhr. Ein 40-jähriger Buchloer von Windach in Richtung Greifenberg. Kurz vor Ortseingang Neugreifenberg kam dieser in der Unterführung der A 96 mit seinem Motorrad alleinbeteiligt auf Grund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte dadurch in ein Kiesbankett. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer an der Schulter und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad wurde stark beschädigt. (AZ)