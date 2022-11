Greifenberg

24.11.2022

So könnte das Kreisseniorenheim in Greifenberg umgebaut werden

Das Kreisseniorenheim in Greifenberg soll saniert und umgebaut werden. Das Foto zeigt die Vorderansicht mit dem Haupteingang.

Plus Der Kreisseniorenheim in Greifenberg ist in die Jahre gekommen. Jetzt wird vorgestellt, wie es fit für die Zukunft gemacht werden soll.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Das Kreisseniorenheim Theresienbad in Greifenberg muss dringend rundumsaniert und erneuert werden. Der Senioren- und Sozialpolitische Ausschuss des Kreistags hat sich nach Vorstellung mehrerer Möglichkeiten und längerer Beratung mehrheitlich zu einer Varianten-Empfehlung an den Kreisausschuss durchgerungen. Letzterer soll am 6. Dezember eine Entscheidung treffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen