Bei schönstem Winterwetter zogen am 6. Januar 15 hoch motivierte Sternsinger durch Beuern und Greifenberg, um nach der feierlichen Aussendung, den Segen Gottes in die Häuser zu bringen. Vielen Dank an alle Beteiligten, die diese Aktion ermöglicht und unterstützt haben und ein herzliches Vergelt`s Gott an alle großzügigen Spender!

