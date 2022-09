Unfall auf der A96: Verursacher ist mit gefälschtem Pass unterwegs

Auf Höhe der A96-Anschlussstelle Greifenberg kommt es zu einem Unfall. Danach stellt sich heraus, dass der Verursacher mit einem gefälschten Pass unterwegs ist.

Am Donnerstag, 1. September, kam es gegen 10.30 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung München, Höhe der Anschlussstelle Greifenberg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kastenwagen. Als ein 71-jähriger Autofahrer aus dem Raum Mindelheim einen Renault Kastenwagen im zweistreifigen Bereich überholte, geriet dieser aus zunächst unbekannter Ursache auf den linken Fahrstreifen, wo er seitlich mit dem Pkw kollidierte. Glücklicherweise wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. An beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Der Fahrer des Kastenwagens, ein 44-jähriger Kurierfahrer, der sich gegenüber der eintreffenden Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mit einer rumänischen Identitätskarte auswies, gab an, dass er aufgrund von Müdigkeit wohl kurzfristig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe und somit auf den linken Fahrstreifen geraten sei.

Unfallverursacher muss das Bundesgebiet verlassen

Im Rahmen der Sachbearbeitung wurde der rumänische Personalausweis durch Schleierfahnder der VPI Fürstenfeldbruck überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte. Wie die weiteren Ermittlungen ergeben haben, handelte es sich bei dem Kurierfahrer um einen Bürger der Republik Moldau. Den gefälschten rumänischen Ausweis hatte er sich beschafft, um im Bundesgebiet im Rahmen der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können, was ihm als moldawischem Staatsbürger nicht möglich ist.

Dem Mann erwartet nun, neben einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, auch ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und illegalen Aufenthalts. Er muss laut Polizei außerdem das Bundesgebiet verlassen. (AZ)

