Vodafone eröffnet eine LTE-Mobilfunkstation und stopft ein Funkloch

Das Mobilfunkunternehmen Vodafone rüstet im Landkreis Landsberg auf. Dabei geht es auch um den Ausbau des 5G-Netzes.

Das Mobilfunkunternehmen Vodafone hat in Greifenberg eine neue Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit ein Funkloch in der mobilen Breitbandversorgung beseitigt. Wie das Unternehmen mitteilt, seien damit 3000 Einwohner und Gäste erstmals an die mobile Datenautobahn von Vodafone angeschlossen worden.

Mit der Eröffnung dieser LTE-Mobilfunkstation habe Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis gestartet. Bis Mitte des Jahres werde das Unternehmen vier weitere Mobilfunk-Bauprojekte im Landkreis realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G-Netz auszubauen.

Auch Utting und Eresing sollen 5G bekommen

Aktuell betreibt Vodafone 34 Mobilfunkstationen im Landkreis. Davon sind laut Vodafone 30 Stationen mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE ausgestattet und elf haben obendrein die Breitbandtechnologie 5G an Bord.

Bis Mitte 2023 werde Vodafone im Landkreis vier weitere Mobilfunk-Bauprojekte realisieren. Davon profitierten Gemeinden wie Utting und Eresing. Konkret sei vorgesehen, in den nächsten zwölf Monaten unter anderem zwei bestehende Standorte zu 5G-Stationen aufzuwerten. Ferner erhalten zwei vorhandene LTE-Stationen zusätzliche Antennen, um die Kapazitäten zu erhöhen.

Ziel sei es, das Mobilfunknetz weiter zu verstärken. Die 5G-Anbindung aller besiedelten Gebiete im Landkreis wolle Vodafone bis 2025 vollenden. (AZ)

