Greifenberg

vor 17 Min.

Tennisplätze: Wegen dieser Stelle gibt es Ärger in Greifenberg

Auf einem bisherigen Acker zwischen dem Sägewerk und dem Gewerbegebiet an der Straße nach Beuern könnten Tennisplätze gebaut werden – was allerdings in Greifenberg nicht unumstritten ist.

Plus Bei der Beratung des Haushalts geht es in Greifenberg vor allem um ein Thema: Wie viel soll die Gemeinde für die neuen Tennisplätze an der Beurer Straße bezahlen?

Von Romi Löbhard

Es ist ein unauffälliger Haushalt für das Jahr 2022, den Kämmerer Andreas Hanel in der Greifenberger Gemeinderatssitzung vorstellen konnte. Die Kommune ist schuldenfrei, eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Trotz dieser entspannten finanziellen Gesamtlage wurde vor dem Haushaltsbeschluss kontrovers diskutiert. Dafür sorgte der geplante Bau von Tennisplätzen an der Straße nach Beuern.

